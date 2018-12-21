Элина Свитолина исполнила твинер у сетки (Видео)

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина поделилась видео со своей тренировки во время межсезонья.
На видео, которое Элина Свитолина разместила в своем instagram, теннисистке удалось выполнить твинер (удар между ног) у сетки.
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I was not wasting my time during the pre season #HardWorkPaysOff
Напомним, первыми крупными теннисными соревнованиями нового сезона станет турнир серии WTA Premier Brisbane International, который пройдет в Австралии с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. В основной сетке выступят лучшие украинские спортсменки - Элина Свитолина, которая будет защищать титул, и Леся Цуренко.