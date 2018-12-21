Элина Свитолина исполнила твинер у сетки (Видео)

Новости спорта: Элина Свитолина поделилась видео с шикарным ударом на своей тренировке.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина поделилась видео со своей тренировки во время межсезонья.

На видео, которое Элина Свитолина разместила в своем instagram, теннисистке удалось выполнить твинер (удар между ног) у сетки.

Напомним, первыми крупными теннисными соревнованиями нового сезона станет турнир серии WTA Premier Brisbane International, который пройдет в Австралии с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. В основной сетке выступят лучшие украинские спортсменки - Элина Свитолина, которая будет защищать титул, и Леся Цуренко.