Джокович: Мне уже неинтересен успех ради успеха

Новости спорта: Новак Джокович рассказал, что для него теннис на данном этапе карьеры.

Первая ракетка мира Новак Джокович, в интервью АР рассказал, что спортивная составляющая тенниса для него, на данном этапе карьеры, менее важна, чем ранее. Серб использует теннис, как площадку для обмена опытом с коллегами.

«Последние 12 месяцев сложились очень интересно. Я благодарен судьбе за все, чему меня научил этот год как в теннисном, так и в личностном плане. Мне пришлось очень глубоко копнуть, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу.

На данном этапе своей карьеры мне уже неинтересен успех ради успеха, как это было лет пять назад. Сейчас теннис для меня – это в большей степени платформа, с которой в хочу делиться своими ценностями и опытом с молодым поколением»