Костюк стартовала с победы в квалификации Брисбена

Новости спорта: Марта Костюк пробилась в полуфинал квалификации теннисного турнира в Брисбене.

Новый теннисный сезон 16-летняя украинка Марта Костюк начала с победы над британкой Хизер Уотсон. Сеянную пятой в квалификации турнира в Брисбене украинка обыграла в трех сетах: 6:7(3), 6:2, 6:3.

В первом сете Костюк вела 4:2 и 5:3, но позволила сопернице сравнять счет и одержать победу над табрейке, зато во втором и третьем сете украинка уже сыграла надежнее и увереннее. При этом во втором сете при счете 1:2 Марта взяла подряд семь геймов, выиграв второй сет и сделав брейк на старте третьего.

Матч продолжался 2 часа и 7 минут. За это время Марта Костюк сделала 9 брейков и проиграла 6 своих подач.

В полуфинале квалификации в Брисбене Марта Костюк сыграет против Марии Боузковой из Чехии (139 номер рейтинга WTA). Теннисистки один раз встречались между собой – в полуфинале квалификации US Open Боузкова обыграла Костюк в двух сетах.