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Костюк и Ястремская не сумели пробиться в финал квалификации турнира в Брисбене

Костюк и Ястремская не сумели пробиться в финал квалификации турнира в Брисбене
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк завершили свои выступления на турнире в Брисбене, не сумев преодолеть квалификацию.

Ястремская во втором раунде квалификации проиграла чешке Каролине Муховой – 2:6, 1:5 отказ.

Даяна проиграла совершенно без шансов, отдав по две свои подачи в каждом из сетов и не сумев навязать борьбы на подаче соперницы. При 1:5 во втором сете Даяна вызвала к себе тренера и после консультации решила не продолжать матч.

Костюк во втором раунде квалификации также проиграла чешке Мари Боузковой – 3:6, 1:6. Игра Марты была больше похожа на качели - в первом гейме на своей подаче она проигрывала 0:40, отыгралась, но все равно гейм уступила. Похожая ситуация была в следующих сетах, но все они завершились в пользу чешки, которая повела со старта 5:0.

В этот момент Марта переломила ход игры, взяла три гейма подряд, в том числе сделала два брейка, однако, получив шанс на спасение, Костюк отдала подачу.

В начале второго сета Костюк сделала брейк и повела 1:0, но вместо развития инициативы украинка отдала шесть геймов подряд и проиграла матч.

Отметим, что в квалификации еще играет Катерина Козлова, а Элина Свитолина и Леся Цуренко начнут выступление в Брисбене с основной сетки.

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Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Марта Костюк.
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