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"Отметить без инцидентов": Свитолина пожелала украинцам хорошего Нового года

&quot;Отметить без инцидентов&quot;: Свитолина пожелала украинцам хорошего Нового года
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина снялась в предпраздничном видео, в котором поздравила украинцев с наступающим Новым годом.

Видео поздравления от Элины Свитолиной подготовила комания "GEOS", являющаяся спонсором теннисистки.

"Хочу пожелать всем хорошего Нового года, отметить его очень прилично, без каких-либо инцидентов, а также хочу пожелать всем новых начинаний, успеха, счастья и здоровья", - сказала Свитолина.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина возглавила посев турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия) и начнет соревнования со второго круга. Теннисный турнир Brisbane International – WTA Premier начнется в Брисбене 31 декабря и продлится до 6 января. Его действующей чемпионкой является Элина Свитолина.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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