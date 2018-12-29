"Отметить без инцидентов": Свитолина пожелала украинцам хорошего Нового года

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина снялась в предпраздничном видео, в котором поздравила украинцев с наступающим Новым годом.

Видео поздравления от Элины Свитолиной подготовила комания "GEOS", являющаяся спонсором теннисистки.

"Хочу пожелать всем хорошего Нового года, отметить его очень прилично, без каких-либо инцидентов, а также хочу пожелать всем новых начинаний, успеха, счастья и здоровья", - сказала Свитолина.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина возглавила посев турнира WTA Premier в Брисбене (Австралия) и начнет соревнования со второго круга. Теннисный турнир Brisbane International – WTA Premier начнется в Брисбене 31 декабря и продлится до 6 января. Его действующей чемпионкой является Элина Свитолина.