Australian Open подвергся изменениям в правилах

Новости спорта: На Australian Open ввели 10-минутный перерыв после 3-го сета при экстремальной жаре.

На Australian Open будет введена новая система измерения показателей экстремальной жары, сообщает официальный сайт турнира.

Исследование, проведенное Tennis Australia совместно с Лабораторией термической эргономики при Университете Сиднея, привело к разработке шкалы теплового стресса AO. Шкала будет учитывать четыре климатических фактора – температура воздуха, влажность, скорость ветра и солнечная радиация.

Шкала теплового стресса состоит из пяти градаций, с конкретными рекомендациями для каждого значения. При значении 4.0 игрокам дается 10-минутный перерыв по ходу матчей (для женщин и юниоров после второго сета, а для мужчин – после третьего). При 5.0 новые матчи не начинаются, а текущие матчи приостанавливаются после набора четного количества геймов или завершения тай-брейка. При 3.0 матчи проходят под закрытой крышей.