Украинец Стаховский пробился в финал квалификации в Катаре

Новости спорта: Сергей Стаховский прошел в финал квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский одержал победу над итальянцем Джаном Марко Морони и прошел в финальную стадию квалификации в Катаре — 7:6 (5), 7:6.

Изначально соперником украинца должен был стать швед Элиас Имер, однако спортсмен сошел с дистанции из-за травмы локтя.

Поединок продолжался чуть больше полутора часа, во время которого Стаховский сделал два брэйка, при этом проиграв лишь один гейм на своей подаче.

В следующем раунде украинский теннисист сразится с 88-й ракеткой мира боснийцем Мирзой Базичем.

ATP 250. Доха, Катар. Полуфинал квалификации

Сергей Стаховский (Украина, 135) — Джан Марко Морони (Италия, 215) 7:6 (5), 7:5