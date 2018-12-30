Федерер феерично начал новый теннисный сезон

Новости спорта: Швейцарец успешно начал новый теннисный сезон.

Швейцарец Роджер Федерер в австралийском Перте уверенно разобрался с британцем Кэмероном Норри в рамках Кубка Хопмана.

Федерер сумел завершить игру в двух сетах, отдав своему сопернику только два гейма, реализовав 5 брэйк-поинтов.

На Кубке Хопмана соревнуются сборные. Швейцария попала в группу В, где соревнуется с Великобританией, США и Грецией.

Кубок Хопмана. Группа B

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Кэмерон Норри (Великобритания, 91) 2:0 (6:1, 6:1).

Призовой фонд соревнования составляет 1 млн долларов, а действующими победителями выставочного турнира являются швейцарцы Федерер и Бенчич.