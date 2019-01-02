Украинка Калинина впервые выступит в полуфинале турнира WTA в парном разряде

Новости спорта: Ангелина Калинина и Нао Хибино пробились в полуфинал парных соревнований.

Девушки провели на корте полтора часа. Калинина и Хибино взяли шесть геймов на подаче соперниц, а на своей проиграли четыре гейма. Ангелина и Нао со старта решающего тайбрейка вырвались в лидеры и не отдавали преимущество до завершения игры (четыре мини-брейка против одного у их соперниц).

В 1/2 финала Калинина и Хибино встретятся с парой Дуань Инъин (Китай) / Рената Ворачова (Чехия).

21-летняя Ангелина Калинина впервые выступит в полуфинале турнира WTA в парном разряде. В прошлом году украинка вышла в четвертьфинал на соревнованиях серии International в Вашингтоне (в дуэте с Белиндой Бенчич).

Shenzhen Open. Женщины. Ангелина Калинина/Нао Хибино - Суко Аояма (Япония) / Лидия Морозова (Беларусь) 2:1 (6-2, 6-7(3), 10-4)