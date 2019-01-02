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Надаль снялся с турнира в Брисбене

Надаль снялся с турнира в Брисбене
18:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль травмировал бедро и снялся с турнира в Брисбене.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Брисбене (Австралия) из-за растяжения мышцы бедра. Во втором круге первый номер посева должен был сыграть с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

В основной сетке соревнований в Брисбене Надаля заменил японец Таро Дэниэл (LL).

«Я сделал МРТ, которое показало небольшое повреждение в левом бедре. Я пытался играть, но рекомендации врачей были иными. Это проблема может усугубиться, если я буду здесь выступать, что повлечет травму, из-за которой можно выпасть из строя на месяц. Знаю, это тяжело», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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