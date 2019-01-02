Свитолина провалила первый матч нового сезона

Новости спорта: Украинская теннисистка уступила Александре Саснович в трех сетах на турнире в Брисбене.

Украинка Элина Свитолина проиграла стартовый матч нового сезона в 1/8 финала на турнире в Брисбене беларусской теннисистке Александре Саснович.

Свитолина проиграла стартовый сет, отдав одну из своих подач на старте игры, однако сполна реабилитировалась во втором сете, взяв его всухую.

Однако, обыграть Саснович не удалось. Беларусска выиграла решающий сет со счетом 6:3.

Брисбен. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 4:6, 6:0, 3:6

В четвертьфинале Саснович сыграет против хорватки Донны Векич, которая также в трех сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов.