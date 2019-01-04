Калинина зачехлила ракетку в Шэньчжэне

Новости спорта: 21-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила в полуфинале турнира в Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла выйти в финал соревнований в парном разряде на турнире WTA International с призовым фондом 750 тыс долл в Шэньчжэне (Китай).

В полуфинальном матче японско-украинская пара Нао Хибино/Калинина уступила дуэту Дуань Инъинь (Китай)/Рената Ворачова (Чехия) - 6:2, 1:6, 3:10.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Добавим, что Ангелина впервые выступила в полуфинале турниров WTA в парном разряде. В прошлом году в тандеме со швейцаркой Белиндой Бенчич она дошла до четвертьфинала соревнований серии International в Вашингтоне.