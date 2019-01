Цуренко обыграла Осаку и сыграет в финале турнира в Брисбене

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA Premier.

В полуфинале Брисбена наша теннисистка справилась со второй сеяной Наоми Осакой.

Для победы украинке понадобилось чуть более часа. За это время ей удалось сделать 6 эйсов при 2 двойных ошибках, 20 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Ее соперница на свой счет записала 8 эйсов, 2 двойные ошибки, 22 виннера и 26 невынужденных ошибок.

Леся Цуренко (Украина) – Наоми Осака (Япония, 2) 6:2, 6:4

