Определилась соперница Цуренко в финале турнира в Брисбене

Новости спорта: В решающем матче украинка сыграет с Каролиной Плишковой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале соревнований Плишкова нанесла поражение хорватской теннисистке Донне Векич. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Векич, являющаяся 34-й ракеткой мира, выполнила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 8-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира в Брисбене Плишкова сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, которая в полуфинале обыграла японку Наоми Осаку. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.