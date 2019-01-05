Осака прокомментировала поражение от Цуренко в Брисбене

Новости спорта: Японская теннисистка Наоми Осака назвала главные причины поражения в полуфинале Брисбена.

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в полуфинальном матче турнира в Брисбене (Австралия) от украинки Леси Цуренко (2:6, 4:6). Осака призналась, что у неё не пошла игра.

«Если быть совсем честной, чувствовала, что ничего не получалось. Не знала, как справиться с тем, что неудачно играю.

У меня не шла игра, я пыталась что-то изменить, но не получалось. Когда мяч не попадал в площадку, я начинала делать глупые вещи. Думаю, это и стало причиной поражения.

В прошлом году мне удалось справиться с этой проблемой. Особенно в конце года я справлялась с такими вещами. Надеюсь, это не будет повторяться», — приводит слова Осаки Japan Times.

В финале турнира в Брисбене Цуренко сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).