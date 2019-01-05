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Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко

Плишкова - о предстоящем финале Брисбена против Цуренко
14:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Представительница Чехии высоко оценила игровые навыки украинки.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу в полуфинале турнира WTA в Брисбене над Донной Векич (6:3, 6:4), а также выразила мнение, что финальный матч против украинки Леси Цуренко не будет простым.

"Сегодня я хорошо двигалась, подачи у меня удаются всю неделю, ну а сегодня не было так много эйсов, ведь Донна очень хорошо играет на приеме, сильно бьет мяч. Иногда приходилось бегать больше, чем обычно, но я сделала это.

Это финал и нет разницы, против кого играть, все равно будет сложно, ведь это последний матч на турнире. Мы обе будем пытаться показать лучшее, на что способны. У нас были хорошие поединки, мне вспоминается последний на грунте, так что сейчас будет немного по-другому. Она побеждала топ-игроков здесь, так что ожидаю сложного матча", – цитирует Плишкову SBS.

Напомним, в полуфинале турнира Цуренко одержала победу над японкой Наоми Осакой.

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Все по теме:

WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Каролина Плишкова.
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