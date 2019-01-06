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Стаховский вновь стал членом Совета игроков ATP

Стаховский вновь стал членом Совета игроков ATP
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец Сергей Стаховский заменит Стефано Травальи.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вернулся в Совет игроков ATP, сообщает в своем Твиттере журналист Бэн Роттенберг.

Теннисист попал туда после того, как от своего места отказался Стефано Травальи. Члены Совета сами выбрали Стаховского в качестве замены итальянцу.

Совет игроков ATP собирается несколько раз в год и дает рекомендации руководству и совету директоров ATP через трех свои представителей. Стаховский уже входил в Совет игроков с 2012 по 2018 год.

На данный момент украинец занимает 134 место в мировом рейтинге.

 

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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