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Ястремская: Мне понравилось здесь играть

Ястремская: Мне понравилось здесь играть
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою первую победу в основной сетке турнира WTA в новом сезоне.

Сегодня в Хобарте (Австралия) 18-летняя одесситка разгромила экс-27-ю "ракетку" мира Лауру Зигемунд из Германии - 6:3, 6:1, напоминает официальный сайт WTA.

"Я немного нервничала, поскольку это был мой первый матч сезона, не считая Брисбена. Я решила контролировать только то, что могу, быть сконцентрированной и ментально стабильной. Мне кажется, это был хороший матч. Очень важно было оставаться спокойной. Мне понравилось здесь играть. Благодарю всех, кто пришел сегодня посмотреть игру. Условия были непростыми - сильный ветер, к нему надо было привыкнуть. Рада, что у меня получилось... Во время межсезонья мы сначала работали над физической формой, а затем старались улучшить различные элементы моей игры, добавить вариативности", - сказала Ястремская.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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