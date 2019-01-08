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Костюк сумела пройти первый раунд квалификации Australian Open

Костюк сумела пройти первый раунд квалификации Australian Open
08:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В нервном поединке украинка обыграла Яну Чепелову из Словакии.

Украинка Марта Костюк, которая в прошлом году на кортах Australian Open дошла до третьего раунда, с победы начала свой путь в основу нынешнего турнира.

В матче первого раунда квалификации Костюк за 62 минуты в двух сетах обыграла Яну Чепелову из Словакии 6:3, 7:5.

Матч выдался довольно таки нервным, Костюк непривычно играла пассивно, без агрессии, предпочитая просто перебить мяч на половину корта соперницы и дожидаясь ее ошибок. К счастью, этих ошибок хватало – на два брейка в первом сете Чепеловой Костюк ответила четырьмя своими, во втором сете Костюк вновь сделала четыре брейка, но в этот раз отдала три свои подачи.

Следующей соперницей украинки стала француженка Амандин Эсс (WTA 241), которая за 2,5 часа обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керхов.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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