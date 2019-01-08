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Надаль готов выиграть Australian Open

Надаль готов выиграть Australian Open
15:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Рафаэль Надаль, который восстановился после травмы готов выиграть Australian Open.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о готовности к первому турниру Большого шлема в Австралии. По словам теннисиста, он способен выиграть Australian Open.

«Претендовать на победу в Мельбурне? Почему бы и нет? Конечно, было бы лучше, если бы у меня была возможность сыграть полный турнир в Абу-Даби и обойтись без снятия с соревнования в Брисбене, но очень важно, что сейчас я чувствую себя очень хорошо на корте», — цитирует испанца Sky Sports.

«Главная проблема в том, что я давно не играл в официальных матчах».

Надаль провел операцию на лодыжке. Испанец заявлял, что доволен процессом своего восстановления.

Квалификация Australian Open стартовала сегодня. Турнир продлится до 27 января.

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WTA, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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