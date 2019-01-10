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Стаховский проиграл во втором раунде квалификации Australian Open

Стаховский проиграл во втором раунде квалификации Australian Open
08:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинец не сумел пробиться в основную сетку турнира.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил во втором квалификационном раунде Australian Open итальянцу Луке Ванни в двух сетах.

В середине первого сета соперника поочередно взяли подачу друг друга, однако решающим стал гейм при счете 4:5, который украинец проиграл. Во втором сете шла равная борьба и все решил тай-брейк, по итогам которого итальянец сумел одержать итоговую победу в матче.

Ранее сообщалось, что Стаховский выиграл в первом круге квалификации у француза Кенни Де Шеппера.

Australian Open. Квалификация. Второй раунд

Сергей Стаховский (Украина, 22) — Лука Ванни (Италия) 0:2 (4:6 6:7 (3:7))

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Сергей Стаховский, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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