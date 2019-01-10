Australian Open: результаты жеребьевки мужской сетки турнира

Новости спорта: Состоялась жеребьевка мужской сетки теннисного турнира Australian Open.

Состоялась жеребьевка одиночного мужского разряда Australian Open, который пройдет с 14 по 27 января в Мельбурне. В основной сетке турнира не будет украинцев — Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации.

Первый номер посева серб Новак Джокович стартует на турнире матчем против одного из победителей квалифай-раунда. При этом серб находится в одной половине сетки с Надалем, из-за чего их встреча может состояться на стадии полуфинала.

Рафаэль начнет турнир матчем против австралийца Джеймса Дакуорта, получившего возможность сыграть в основной сетке благодаря уайлд-кард.

Швейцарец Роджер Федерер, имеющий третий номер посева и являющийся действующим победителем турнира, первый матч проведет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.

Представитель Германии Александр Зверев, у которого четвертый стартовый номер на турнире, начнет АО матчем против словенца Альяжа Бедене.