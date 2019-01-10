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Четверг, 10.01.2019
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Australian Open: результаты жеребьевки мужской сетки турнира

Australian Open: результаты жеребьевки мужской сетки турнира
14:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта: Состоялась жеребьевка мужской сетки теннисного турнира Australian Open.

Состоялась жеребьевка одиночного мужского разряда Australian Open, который пройдет с 14 по 27 января в Мельбурне. В основной сетке турнира не будет украинцев — Сергей Стаховский проиграл во втором круге квалификации.

Первый номер посева серб Новак Джокович стартует на турнире матчем против одного из победителей квалифай-раунда. При этом серб находится в одной половине сетки с Надалем, из-за чего их встреча может состояться на стадии полуфинала.

Рафаэль начнет турнир матчем против австралийца Джеймса Дакуорта, получившего возможность сыграть в основной сетке благодаря уайлд-кард.

Украинки узнали соперниц на старте Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер, имеющий третий номер посева и являющийся действующим победителем турнира, первый матч проведет с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.

Представитель Германии Александр Зверев, у которого четвертый стартовый номер на турнире, начнет АО матчем против словенца Альяжа Бедене.

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Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса.
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