Первой из украинок на Australian Open-2019 стартует Леся Цуренко

Новости спорта: 14 января первой из украинок в борьбу вступит Леся Цуренко на Australian Open-2019.

В первый день соревнований на Открытом чемпионате Австралии по теннису на корт выйдет одна представительница Украины - Леся Цуренко.

Вторая "ракетка" Украины, посеянная на Australian Open под 24-м номером, сыграет матч против россиянки Екатерины Александровой вторым запуском на 19-м корте, сообщает Теннисный портал Украины.

Цуренко и Александрова никогда ранее не играли между собой.

Соперница Леси занимает 72-ю строчку в мировой классификации. Александрова удачно завершила прошлый сезон - дошла до финала на турнире WTA в Линце и выиграла титул на соревнованиях WTA-challenger в Лиможе. В начале нового сезона россиянка проиграла во втором круге турнира в Шэньчжэне (Китай) будущей победительнице - Арине Соболенко из Беларуси.