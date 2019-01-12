Свитолина отреагировала на завершение карьеры Маррея

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина рассказала о своей дружбе с британским теннисистом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение британца Энди Маррея о возможном завершении карьеры после Australian Open.

"Для меня было честью находиться рядом с такими большими звездами тенниса как Маррей и его тренером Брэдом Гилбертом и напарником по сборной Греггом Рудески. Маррей всегда был для меня примером, он вдохновлял меня на тренировки и ежедневное совершенствование.

Я была очень расстроена прочитав новость о его пресс-конференции. Мне очень грустно, я надеюсь Маррей сможет достойно провести свои несколько последних турниров, перед тем, как с почестями завершит карьеру", – цитирует Свитолину официальный сайт Australian Open.