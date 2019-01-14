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Маррею установят статую на Wimbledon

Маррею установят статую на Wimbledon
02:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Британец дважды выигрывал престижный травяной мэйджор

Директор All England Club, в котором проводится Wimbledon, Ричард Льюис сообщил, что вскоре на территории клуба появится статуя Энди Маррея. Слова Льюиса приводит BBC:

«Мы всегда думали, что после завершения карьеры Энди мы как-то постараемся отметить его выдающиеся достижения. Уверен, что что-нибудь вроде статуи будет установлено. Мы действительно любим Энди, он отличный человек».

Маррей — первый британец за последние 77 лет, который выигрывал Wimbledon. Он делал это в 2013 и 2016 годах.

Накануне Маррей сообщил, что вскоре закончит профессиональную карьеру из-за травмы.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса, Ричард Льюис.
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