18-летняя украинка Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Новости спорта: В понедельник, 14 января, опубликован новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Третья "ракетка" Украины 18-летняя одесситка Даяна Ястремская поднялась на две позиции и впервые в карьере занимает 57-ю строчку мировой классификации.

15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая преодолела сразу 124 позиции и поднялась на 365-е место, впервые войдя в топ-400.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина опустилась на 7-е место - ее обошла чешка Петра Квитова, которая выиграла турнир в Сиднее. Леся Цуренко сохранила за собой 24-ю строчку в мировой классификации, а Катерина Козлова поднялась на 94-ю строчку.

Лидерство в рейтинге WTA по-прежнему сохраняет румынка Симона Халеп.