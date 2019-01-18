Серена Уильямс: Ястремская здесь, чтобы побеждать

Новости спорта: 37-летняя американская теннисистка поделилась мнением о будущей сопернице.

Титулованная американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от грядущей встречи с 18-летней украинкой Даяной Ястремской на Australian Open.

– Что знаешь о своей предстоящей сопернице? Что приходит в голову перед игрой с кем-то, кто намного моложе и родился после того, как ты выиграла свой первый «Большой шлем»?

– Я думаю: «Боже, Серена, ты все еще играешь, серьезно?» Это работа Патрика, он расскажет мне больше о ней. Я просто выйду на корт и отнесусь к ней чрезвычайно серьезно. Она сумела выйти в третий круг. Ястремская здесь, чтобы побеждать, – сказала Уильямс.

Поединок третьего круга Australian Open-2019 между Сереной Уильямс и Даяной Ястремской состоится завтра, 19-го января.