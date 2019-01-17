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Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Australian Open

Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Australian Open
11:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Стала известна следующая соперница украинки на австралийском мэйджоре.

Шуай Чжан (WTA 42) в двух сетах одолела Кристину Плишкову (6:3, 7:5) во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Таким образом, китаянка пробилась в третий круг австралийского мэйджора, где ее уже ожидала Элина Свитолина.

Теннисистки встречались между собой дважды – один раз они сыграли в Майами (24.03.2016), а второй – на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке (06.03.2018). Обе встречи занесла себе в актив наша теннисистка.

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Напомним, украинка, в свою очередь, победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову.

Ранее Элина рассказала, за счет чего ей удалось пробиться в третий раунд Australian Open.

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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Шуай Чжан.
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