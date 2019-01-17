Определилась соперница Свитолиной в третьем круге Australian Open

Новости спорта: Стала известна следующая соперница украинки на австралийском мэйджоре.

Шуай Чжан (WTA 42) в двух сетах одолела Кристину Плишкову (6:3, 7:5) во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Таким образом, китаянка пробилась в третий круг австралийского мэйджора, где ее уже ожидала Элина Свитолина.

Теннисистки встречались между собой дважды – один раз они сыграли в Майами (24.03.2016), а второй – на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке (06.03.2018). Обе встречи занесла себе в актив наша теннисистка.

Напомним, украинка, в свою очередь, победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову.

Ранее Элина рассказала, за счет чего ей удалось пробиться в третий раунд Australian Open.