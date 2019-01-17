Свитолина обыграла обидчицу Козловой и пробила в третий круг Australian Open

Новости спорта: Украинка продолжает успешные выступления на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову во втором круге турнира Большого шлема – Australian Open.

Для выхода в третий раунд украинке понадобилось 1 час 7 минут игрового времени.

В двух сетах ей удалось сделать 8 подач навылет, 3 брейк-пойнта из 6 и допустить 1 двойную ошибку. У ее соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Статистика матча Кузьмова - Свитолина:

Виктория Кузьмова (Словакия) – Элина Свитолина (Украина, 6) – 4:6, 1:6

Последний розыгрыш и радость Элины после победы:

На следующем этапе украинка встретится с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия).

Напомним, на старте турнира лидер отечественного тенниса не испытала проблем в матче с Викторией Голубич.