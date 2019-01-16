Киченок обыграла соотечественницу Ястремскую в парном разряде Australian Open

Новости спорта: В паре с Надеждой играла представительница Китая, а с Даяной - грузинка.

В рамках второго круга парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису украинка Надежда Кичинок и китаянка Ван Яфань вышли во второй круг турнира, переиграв другую представительницу Украины Даяну Ястремскую и грузинку Оксану Калашникову со счетом 6:4 и 6:2.

Поединок длился 1 час и 4 минуты. По ходу матча Киченок / Яфань совершили 2 эйса, сделали 1 двойную ошибку и выиграли 4 гейма на приеме. Их противницы исполнили 1 подачу навылет, не допустили ни единой ошибки при вводе мяча в игру, а также реализовали 1 брейк-поинт.

Статистика матча:

Парный розряд. Первый круг:

Надежда Киченок/Ван Яфань (Украина/Китай) - Даяна Ястремская/Оксана Калашникова (Украина/Грузия) 6-4, 6-2

Во втором круге украинка и китаянка сойдутся с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке .

Напомним, вчера во второй круг Australian Open прошли Элина Свитолина, которая в двух сетах спокойно разобралась со швейцаркой Голубович, а Даяна Ястремская прошла легендарную австралийку Саманту Стосур.