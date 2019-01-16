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18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open

18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open
08:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко сенсационно уступила во втором круге Australian Open.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№24 WTA) проиграла поединок второго круга на Открытом чемпионате Австралии. Украинка в двух сетах уступила представительнице США Аманде Анисимовой (№87 WTA).

Australian Open. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 0:6, 2:6

Во втором круге Цуренко продолжила играть на уровне первого поединка и это мгновенно сказалось на результате. То, что не удалось сделать Александровой, Анисимова сделала очень просто и без сверхусилий. Молодая представительница США показала, что без солидного противодействия со стороны украинки, она может демонстрировать теннис высокого уровня и просто расстреляла Цуренко с задней линии.

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В начале первого сета шла борьба нервов, но ее, все-таки, выиграла Анисимова. Нереализованные брейкпоинты Цуренко в первом гейме стали единственными в партии, далее очки зарабатывала только Аманда. Стартовый сет закончился кошмарными 0:6.

В тоже время, по эмоциям Леси было видно, что она готова сражаться во втором сете. В первых геймах она неплохо отыгрывала на своей подаче и создавала проблемы на приеме. Но в четвертом гейме все вернулось на круги своя – двойной брейкпоинт Анисимовой и пиши пропало. Аманда еще немного поволновалась, подавая на сет, да и линейные постоянно кричали ей ауты, которых не было. Это позволило Цуренко сделать первый брейк в матче, но уже следующую свою подачу, как и весь матч, она проиграла.

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Что случилось после Брисбена, и с чем связаны проблемы в игре пока остается загадкой. Впереди матчи Кубка Федерации и нужно выходить на свой прежний уровень.

Отметим, что Леся защитила прошлогодние очки, но несколько теннисисток, в случае удачного выступления, могут обойти ее в рейтинге.

Напомним, вчера во второй круг Australian Open прошли Элина Свитолина, которая в двух сетах спокойно разобралась со швейцаркой Голубович, а Даяна Ястремская прошла легендарную австралийку Саманту Стосур

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Леся Цуренко, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Аманда Анисимова.
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