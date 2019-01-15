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Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг Australian Open

Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг Australian Open
11:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Даяна Ястремская впервые победила в основной сетке турниров Большого шлема.

Украинка Даяна Ястремская в получасовом матче обыграла австралийку Саманту Стосур.

Для Ястремской эта победа стала дебютной в основной сетке турниров Большого шлема. За успех в матче украинка получит 70 рейтинговых очков.

Отметим, что теннисистки никогда ранее не встречались между собой.

Во втором круге Даяна сыграет против Карлы Суарес-Наварро, которая, в свою очередь обыграла француженку Клару Бюрель.

Australian Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2

Радость Ястремской после победы:

Ранее сообщалось, что Свитолина обыграла Голубич на старте Открытого чемпионата Австралии. Также во второй раунд пробилась Леся Цуренко. А вот Катерина Козлова стала единственной представительницей Украины, которая потерпела поражение на первом этапе Australian Open.

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WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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