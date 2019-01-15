Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг Australian Open

Украинка Даяна Ястремская в получасовом матче обыграла австралийку Саманту Стосур.
Для Ястремской эта победа стала дебютной в основной сетке турниров Большого шлема. За успех в матче украинка получит 70 рейтинговых очков.
Отметим, что теннисистки никогда ранее не встречались между собой.
Во втором круге Даяна сыграет против Карлы Суарес-Наварро, которая, в свою очередь обыграла француженку Клару Бюрель.
Australian Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2
Радость Ястремской после победы:
Ранее сообщалось, что Свитолина обыграла Голубич на старте Открытого чемпионата Австралии. Также во второй раунд пробилась Леся Цуренко. А вот Катерина Козлова стала единственной представительницей Украины, которая потерпела поражение на первом этапе Australian Open.