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Свитолина прокомментировала победу над Кузьмовой на Australian Open

Свитолина прокомментировала победу над Кузьмовой на Australian Open
09:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинская теннисистка прокомментировала выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову и вышла в третий круг первого мэйджора в сезоне – Australian Open.

"Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.

Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших шлемов", – сказала украинка сразу после матча.

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Интервью Элины (Видео)

Уже известно, что в третьем круге Australian OpenЭлина Свитолина встретиться с молодой китайской теннисисткой Шуай Чжан, которая обыграла чешку Кристину Плишкову.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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