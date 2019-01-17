Свитолина прокомментировала победу над Кузьмовой на Australian Open

Новости спорта: Украинская теннисистка прокомментировала выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина победила представительницу Словакии Викторию Кузьмову и вышла в третий круг первого мэйджора в сезоне – Australian Open.

"Я старалась перебить еще один мяч через сетку, быстро передвигаться по корту. Думаю, это стало ключевым фактором для победы сегодня. Весь матч я отыграла действительно уверенно. Так что, я довольна сегодняшней игрой.

Мое выступление в Сингапуре, где я не проиграла ни одного матча, точно принесло мне уверенность в себе и показало, что я могу всю неделю играть на высоком уровне. Теперь стараюсь перенести это на корты Больших шлемов", – сказала украинка сразу после матча.

Интервью Элины (Видео)

Уже известно, что в третьем круге Australian OpenЭлина Свитолина встретиться с молодой китайской теннисисткой Шуай Чжан, которая обыграла чешку Кристину Плишкову.