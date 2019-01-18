Свитолина и ее парень Монфис создали совместную страницу в Instagram

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина и француз Монфис завели совместный «инстаграм» и выложили первое видео.

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис подтвердили свои отношения, создав общую страницу в «инстаграме» и выложив первое совместное видео.

Под разную музыку пара прогуливается, играет в настольные игры или же просто находится в одном гостиничном номере.

Напомним, первая информация о романе украинки и француза появилась вчера, когда Монфис поддерживал Свитолину на матче второго круга Australian Open из её боксов. Сама украинка не стала отрицать факт отношений, но и конкретного ничего не сказала.

Ранее Гаэль Монфис встречался с французской теннисисткой Ализе Корне и словачкой Доминикой Цибулковой. Свитолина до зимы 2018 года состояла в отношениях с известным британским игроком в крикет Рисом Топли.