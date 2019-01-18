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Ястремская: Когда мне было восемь лет, я видела, как Серена играет

Ястремская: Когда мне было восемь лет, я видела, как Серена играет
14:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 18-летняя украинка 10 лет назад болела за свою будущую соперницу.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская рассказал, как в детстве болела за свою будущую соперницу Серену Уильямс.

«Когда мне было восемь лет, я видела, как Серена играет на одном из турниров Большого Шлема. Я думаю, что это был Открытый чемпионат Австралии, потому что все было ярко-синим (Серена победила в Австралии в 2009 году, когда Даяне было 8 лет – прим.).

Она проигрывала. Я быстро пошла в свою комнату и взяла ракетку, после чего вернулась в гостиную и повторяла ее удары. Я чувствовала, что помогаю ей выиграть мячи.

Серена выиграла очко, выиграла гейм, выиграла сет, выиграла матч. Я кричала одновременно с ней. Когда она выиграла поединок, я думала, что мы победили вместе. Что это наша совместная победа.

Это воспоминания из детства, и моя мечта сбылась. И теперь я попытаюсь обыграть ее. Я собираюсь показать свой лучший теннис. И, может быть, позже я расскажу ей эту маленькую историю», – сказала Даяна.

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Отметим, что Ястремская сыграет против Серены в ночь пятницы на субботу, 19 января, вторым запуском на Арене Рода Лейвера сразу же после матче Элина Свитолина – Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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