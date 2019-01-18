Роджер Федерер: Сегодня я обыграл того, кто будет очень опасен в будущем

Новости спорта: Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.

В трёх партиях он оказался сильнее американца Тейлора Фритца — 6:2, 7:5, 6:2.

«Мне кажется, что сегодня я обыграл парня, который будет очень опасен в будущем, желаю ему всего наилучшего», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Следующим соперником 37-летнего швейцарца станет грек Стефанос Циципас.

«Я рад за него. Стефанос очень хорошо играет, поэтому я с нетерпением жду встречи с ним. Думаю, предстоит хороший, довольно атлетичный матч. Мне по душе его стиль — он играет вариативно, выходит к сетке. Я тоже стараюсь играть так», — сказал Федерер.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.