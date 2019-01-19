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Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open

Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина в трех сетах одолела китаянку Шуай Чжан.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала волевую победу над китаянкой Шуай Чжан в матче третьего круга Australian Open. Встреча продолжалась 2 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу украинки.

Ведя в первом сете 4:2 с брейком и имея две возможности сделать счет 5:2, Элина умудрилась проиграть четыре гейма подряд, проиграв сет. Оказалось, что украинка получила повреждение верхнего отдела позвоночника. Это не давало ей нормально подавать, пришлось по ходу перестраиваться на защитный стиль.

Во втором сете соперницы поочередно брали свои подачи, пока в десятом гейме Чжан не дрогнула и на своей подаче стала проигрывать 0:40. Хоть и с третьего сет-бола, но Элина выиграла гейм, а с ним и сет, сравняв счет.

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Начало решающего сета осталось за китаянкой, которая повела 3:0, но за счет волевых качеств Свитолина выиграла пять геймов подряд и повела 5:3. Подать на матч Элине в этот момент не удалось, Чжан сравняла счет 5:5, но, к счастью, следующие два гейма остались за украинкой, а с ними и тяжелый матч.

Статистика матча:

Последний розыгрыш и эмоции Элины после победы:

В следующем круге посеянная под 6-м номером Свитолина сыграет с победительницей противостояния между бельгийкой Элизе Мертенс (12-й номер "посева") и американкой Медисон Киз (17).

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Шуай Чжан.
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