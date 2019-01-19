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Australian Open: Плишкова вышла в четвертый круг

Australian Open: Плишкова вышла в четвертый круг
16:40 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Плишкова обыграла Джорджи и вышла в четвёртый раунд Australian Open.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В третьем раунде седьмой номер посева на турнире Плишкова сломила отчаянное сопротивление итальянки Камилы Джорджи, имевшей 27-й номер посева. Счет поединка 6:4, 3:6, 6:2 в пользу более опытной чешской теннисистки. Отметим, что на корте соперницы провели два часа 11 минут. За выход в четвертьфинал Каролина поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Свитолина в тяжелейшем матче обыграла Шуай Чжан на Australian Open

Первой ракетке Украины Элине Свитолиной, напомним, пришлось изрядно попотеть в поединке третьего круга - против китаянки Шуай Чжан (42-е место в рейтинге). 4:6, 6:4, 7:5 - Свитолина провела на корте два часа и 55 минут, но все же прошла дальше. Теперь Элина встретится с 17-й ракеткой мира Мэдисон Киз из США.

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АТР, Теннис, Australian Open, Каролина Плишкова.
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