Федерер похвалил Циципаса

Новости спорта: Роджер Федерер заявил, что Циципас будет находиться на высоком уровне долгие годы.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил грека Стефаноса Циципаса после матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

Федерер уступил Циципасу со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7), а греческий теннисист вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Что касается Стефаноса, то я считаю, что он проделал отличную работу в последние год-полтора. Очевидно, что и до этого он активно работал над собой. Но он уже победил Новака Джоковича в Торонто, Кевина Андерсона, Александра Зверева, а теперь и меня. Именно такие победы необходимы для перехода на следующий уровень.

Для него это здорово. Полагаю, что он будет играть на высоком уровне долгие годы», — приводит слова Федерера SBS.