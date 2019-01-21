Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open

Новости спорта: Медведев в четырёх сетах проиграл Джоковичу в 1/8 финала Australian Open.

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут.

Даниил 18 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 49 невынужденных ошибок. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 43 виннера и 50 неточностей.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори (8).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.