Серена Уильямс: Симона - первая ракетка мира не просто так

Новости спорта: Американка считает себя бойцом и заявила, что никогда не сдается.

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу над первой ракеткой мира Симоной Халеп в четвертом круге Australian Open (6:1, 4:6, 6:4).

"По ходу матча мне пришлось прибавить. Симона — первая ракетка мира не просто так. В целом она играет прекрасно.

Это был очень напряженный матч с рядом великолепных розыгрышей. Я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Это то, что дано мне с рождения. Я просто упорно работаю на каждом турнире. Считаю чудом то, что я здесь и делаю то, что приносит мне удовольствие", — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

Победа над Халеп стала для Серены 16-м триумфом над лидером рейтинга WTA. В четвертьфинале Серена сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Отметим, что украинка Элина Свитолина также вышла в четвертьфинал Australian Open, где встретится с Наоми Осакой.