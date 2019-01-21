Осака: Мне будет непросто со Свитолиной

Новости спорта: Японка высказалась о своей будущей сопернице из Украины.

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих ожиданиях от четвертьфинала Australian Open против украинки Элины Свитолиной.

"Элину сложно сравнить с другими соперницами. Она очень хорошо провела окончание прошлого сезона. Она смогла выиграть Итоговый турнир. Я была очень рада за нее, поскольку все списали ее со счетов. Знаю, что сейчас она играет отлично.

Мы встречались несколько раз до этого. Мне известно, что она играет достаточно стабильно и атакует, когда получает такую возможность. Думаю, мне будет непросто", — цитирует японку официальный сайт турнира.

Напомним, 21 января Свитолина выбила американку Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал Australian Open, а Осака победила Анастасию Севастову.

Ранее сообщалось, что Свитолину отделяют два шага от звания первой ракетки мира.