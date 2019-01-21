Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Умер легендарный украинский баскетболист
Умер легендарный украинский баскетболист
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Осака: Мне будет непросто со Свитолиной

Осака: Мне будет непросто со Свитолиной
22:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Японка высказалась о своей будущей сопернице из Украины.

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих ожиданиях от четвертьфинала Australian Open против украинки Элины Свитолиной.

"Элину сложно сравнить с другими соперницами. Она очень хорошо провела окончание прошлого сезона. Она смогла выиграть Итоговый турнир. Я была очень рада за нее, поскольку все списали ее со счетов. Знаю, что сейчас она играет отлично.

Мы встречались несколько раз до этого. Мне известно, что она играет достаточно стабильно и атакует, когда получает такую возможность. Думаю, мне будет непросто", — цитирует японку официальный сайт турнира.

Свитолина прокомментировалa победу над Киз на Australian Open

Напомним, 21 января Свитолина выбила американку Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал Australian Open, а Осака победила Анастасию Севастову.

Ранее сообщалось, что Свитолину отделяют два шага от звания первой ракетки мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Элина Свитолина, Новости тенниса, Наоми Осака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
03 Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
04 Деревянченко назвал имена желаемых соперников
05 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь