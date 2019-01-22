Халеп о поражении Уильямс: Я совершенно не испугалась

Новости спорта: Симона Халеп прокомментировала поражение от Серены Уильямс.

Румынка Симона Халеп прокомментировала своё поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях она уступила Серене Уильямс из США — 1:6, 6:4, 4:6.

«Я совершенно не испугалась, проиграв в первой партии, потому что знала — у меня совсем другой уровень игры, и я могу сразу же улучшить его. Я начала двигаться лучше, пробивать по мячу сильнее.

Гейм за геймом я чувствовала, что мой уровень игры и уверенности растёт. Серена прекрасно подавала на протяжении всего матча. Я пыталась быть агрессивной, но мне немного не повезло в некоторых эпизодах», — цитирует Халеп Tennis World USA.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.