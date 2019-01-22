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Australian Open: Квитова в полуфинале сыграет с Коллинз

Australian Open: Квитова в полуфинале сыграет с Коллинз
13:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Петра Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open.

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Эшли Барти (15) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Петра трижды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету Эшли 2 эйса, 8 виннеров и 17 неточностей.

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Эшли Барти

За выход в финал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит с американкой Даниэль Коллинз.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

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АТР, Петра Квитова, Теннис, Australian Open.
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