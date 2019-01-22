Стаховский вышел в 1/8 финала престижного турнира во Франции

Новости спорта: Первый турнир в плотном графике первой ракетки Украины.

Сергей Стаховский выиграл свой первый матч на турнире ATP во французском Ренне.

В трех сетах первая ракетка Украины обыграл француза Эвана Фурнесса, поединок продлился больше двух часов.

Следующим соперником девятого сеянного на турнире станет победитель встречи между словаком Норбертом Гомбошем и киприотом Маркосом Багдатисом.

Ранее Стаховский огласил расписание на первую часть теннисного сезона, куда также вошли турниры в Роттердаме, Марселе, Индиан-Уэллсе и Майами.

В январе Сергей также принимал участие в отборочном турнире Открытого чемпионата Австралии, однако вылетел во втором раунде.

Сергей Стаховский (Украина, 9) — Эван Фурнесс (Франция) (4:6, 6:3, 7:6)