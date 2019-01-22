Свитолина матчем с Осакой откроет десятый игровой день Australian Open

Новости спорта: Элина Свитолина и Наоми Осака полуфинальным матчем откроют десятый день на Australian Open.

Украинская теннисистка Элина Свитолина откроет очередной игровой день на Australian Open. Первая ракетка Украины сыграет в четвертьфинале с японкой Наоми Осакой. Игра начнется в 2:00 по Киеву на Rod Laver Arena. Последние матча на турнире украинка начинала в это же время.

Свитолина выиграла три из пяти сыгранных матчей против японки. В последний раз теннисистки встречались в прошлом году и в обоих случаях побеждала украинка: сначала Свитолина была сильнее в четвертьфинале Премьера в Дубае, а затем выиграла во втором круге турнира WTA Premier Mandatory в Майами.

Интересно, что соперницы уже встречались на кортах Мельбурна в 2016 году в рамках второго круга, и тогда сильнее оказалась Осака.

За еще одну путевку в полуфинал турнира в верхней половине сетки поспорят Серена Уильямс и Каролина Плишкова. Их игра начнется примерно в 4:00 по Киеву.