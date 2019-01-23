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Украинка Снигур сыграет в четвертьфинале юниорского Australian Open

Украинка Снигур сыграет в четвертьфинале юниорского Australian Open
09:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинская теннисистка Дарья Снигур обіграла представительницу США Эмму Наварро и вышла в четвертьфинал юниорского Australian Open

16-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур в матче 1/8 финала юниорского Australian Open победила американку Эмму Наварро.

В первом сете украинка проиграла два гейма на своей подаче и отдала партию 3:6. Во второй партии Снигур проигрывала 0:3, но сумела сделать 4 брейка и сравнять счет по сетам. В заключительной партии Дарья завладела инициативой, украинка, сделав три брейка, выиграла встречу.

Встреча продолжалась 1 час и 28 минут. За это время Снигур ни разу не подала на вылет и совершила 2 двойные ошибки.

Снигур впервые выступает на Australian Open и до этого ни разу не играла в четвертьфинале на турнирах Большого шлема среди игроков до 18 лет. В 2018 году юной украинке удалось дойти до второго круга на US Open.

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В 1/4 финала соперницей Снигур станет пятая ракетка турнира Мананчэйи Савангкаев из Таиланда.

Юниорский Australian Open. Женщины. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) — Эмма Наварро (США) 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

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WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Дарья Снигур, Эмма Наварро.
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