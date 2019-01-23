Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open

Новости спорта: Украинка в двух сетах в четвертьфинале проиграла Наоми Осаке.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от полуфинала Australian Open. В четвертьфинале посеянная под шестым номером Свитолина проиграла четвертой сеянной японке Наоми Осаке - 4:6, 1:6.

Первый сет был равным до счета 3:2 в пользу Осаки, после этого девушки стали по очереди брать свои подачи. При счете 5:4 на подаче Осаки она вела 40:0 и подавала на сет, но Свитолина сумела отыграть три сетбола, после чего проиграла две подачи соперницы, а с ними и сет.

Во втором сете все было намного хуже для украинки - у нее пропала своя первая подача, а на подаче соперницы никак не удавалось навязать свою игру. Плюс после брейка со стороны Осаки Элина взяла медицинский тайм-аут, но лишь оттянула свое поражение. Осака повела 5:0, позволила Свитолиной выиграть на своей подаче гейм, после чего завершила матч.

Наоми Осака записала в свой актив 8 эйсов, ни одной двойной, 31 виннер и 25 невынужденных ошибок. Элина Свитолина отметилась одним эйсом при 3 двойных ошибках, 11 виннерами и 16 невынужденными ошибками.