Настоящий зверь: Зверев разломал ракетку в матче с Раоничем (Видео)

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча Australian Open против канадца Милоша Раонича (1:6, 1:6, 6:7(5)) остался недоволен результатами одного из геймов поединка и решил "уничтожить" свою игровую ракетку. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Четвертая ракетка мира сел на скамью после окончания гейма и принялся яростно бить ракеткой по корту. Своими действиями Зверев напугал болл-боя, который проходил мимо.

Судья матча мгновенно отреагировал на эту ситуацию, предупредив Зверева о возможных штрафных санкциях за несдержанное поведение.

Maybe Alexander Zverev is a Saints or Chiefs fan?



