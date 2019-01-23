Пуйе в четырех сетах обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Новости спорта: Французский теннисист Люка Пуйе вышел в полуфинал Australian Open.

28-я ракетка турнира француз Люка Пуйе неожиданно обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Australian Open.

Судьба первого сета решалась на тай-брейке. Француз сумев взять два очка на подаче соперника выиграл первую партию. Второй сет также остался за Пуйе, благодаря одному брейку. В третьей партии Раонич сумел навязать борьбу французу, но теперь тай-брейк остался за канадцем. В четвертом сете Люка с третьего матч-бола выиграл игру.

Встреча продолжалась 3 часа и 6 минут. За это время Раонич сделал 25 подач на вылет и сделал 6 двойных ошибок. У француза 14 эйсов и 4 двойные.

В полуфинале Пуйе сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори.

Для француза это первый выход в полуфинал турнира Большего Шлема.

Аustralian Open. Мужчины. 1/4 финала

Люка Пуйе (Франция, 28) — Милош Раонич (Канада, 16) 3:1 (7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4)